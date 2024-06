Sutra krenite na sve ili ništa sa "Zločestim dečkima": Vil Smit i Martin Lorens vratili se ulogama detektiva iz Majamija

Rediteljsku palicu i dalje drži belgijski dvojac marokanskog porijekla Adil El Arbi i Bilal Falah (Billal Fallah), koji su režirali prethodni nastavak i najuspješniji film serijala „Zločesti dečki: Zauvijek“, a legendarnom dvojcu Vilu Smitu (trilogija Ljudi u crnom, Dan nezavisnost, Ja, robot, Ja sam legenda, Hancock, Aladin, Kralj Richard) i Martinu Lorensu (Život, Crni vitez, Kuća debele mame 1 i 2, sitcom Partneri), i u ovom nastavku pridružuju se Dorn i Keli (Kelly), odnosno Aleksander Ludvig (Alexander Ludwig, film Igre gladi, serija Vikinzi) i Vanesa Hadžens (Vanessa Hudgens, uloge u High School Musical filmovima i serijama, voditeljica na dodjelama MTV i Oscar, sutkinja na američkom plesnom showu So You Think You Can Dance). Tu je naravno i legendarni Džo Pantoliano (Joe), ovaj put u cameo ulozi urnebesnog kapetana Houarda, a u filmu će se pojaviti i Rea Sihorn (Rhea Seehorn, serija Bolje nazovi Saula), ali i DJ Khaled u zasad nepoznatim ulogama!



"C2 film", zvanični zastupnik studija "Sony" za BiH donosi ovaj izuzetno atraktivni naslov na repertoar svih bh. kina u terminu svjetske pretpremijere od 5. juna.

Saznajte zašto je sve ili ništa za zločeste dečke.