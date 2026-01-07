Slavlje u domu pjevačice: Oglasila se

Pjevačica Vanja Mijatović ne može sakriti oduševljenje zimskom prazničnom atmosferom, a za to ima i poseban razlog. Naime, osim što danas slavi Božić, ona ujedno obilježava i svoj rođendan.

Velike privilegije

Vanja ističe da se smatra privilegiranom što je rođena baš na ovaj veliki praznik, ali priznaje da joj je Božić ipak uvijek na prvom mjestu.

– Rođena sam na Božić, što je za mene zaista privilegija, ali moram reći da je Božić uvijek na prvom mjestu – rekla je pjevačica s osmijehom.

Otkrila je i da nije dobila ime poput Božica ili Božana, ali da je Vanja ime po kojem je svi znaju.

– Možda sam trebala da se zovem Hristina, ali eto, na kraju sam ipak Vanja, tačnije Ivana Vanja, vila – ispričala je ona.

Vanja je govorila i o tome na koji način proslavlja Božić.

– Uvijek prvo čestitamo Božić. Moj rođendan je oduvijek bio u drugom planu, ali ne zato što me zapostavljaju, već zato što ja to tako iskreno osjećam. Naravno, moji mi odmah poslije ponoći čestitaju rođendan. Obično dočekamo u crkvi, jer tada volim otići na liturgiju.

Poslije mi čestitaju, zaista je prelijepo i to svake godine radimo. A onda sutradan, 7. januara, poslije božićnog jutra, ide i torta da se malo zasladimo – ispričala je pjevačica.

"Ne bih slavila rođendan na taj dan"

Vanja je priznala i da pravo slavlje najčešće odgađa za neki drugi datum.

– Obično ne slavimo tada moj rođendan jer su svi sa svojim porodicama. Ako ove godine budem slavila, vjerovatno će to biti poslije 7. januara – naglasila je.

Dodala je i da rijetko ima mladalačke žurke, i to iz opravdanih razloga.

– Obično ne bude ništa jer moji prijatelji najčešće nisu u Beogradu, a ako jesu, onda su u svojim domovima s porodicama, što i ja prva volim. Iskreno, nikada ne bih pravila rođendan na taj dan jer je prioritet Božić i rođenje Hrista – istakla je Vanja, pa dodala:

– Žurka može biti poslije, može biti i u junu, nije bitno.

Pjevačica je otkrila i da li dobija rođendanske poklone, priznajući da je prilično specifična po tom pitanju.

– Ne primam poklone, osim od najbližih ljudi. Ne volim poklone i jako sam zahtjevna po tom pitanju. Uvijek svima kažem da mi ne trebaju kupovati ništa, osim jednog „poklona“, ali to nije za javnost. U suštini, osim cigareta, ništa drugo, i zato im to kažem ako baš insistiraju. Malo sam specifična kada su u pitanju ukus i pokloni, pa ljudima savjetujem da mi uopće ništa ne kupuju – zaključila je Vanja.