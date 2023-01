Bišćanin Dženan Rakić nakon što je zakucao u Zvezdama Granda za "Avaz": Na ulici sam svirao da bih zaradio za sebe i školovanje

Nisu mi ni bina ni kamera strani

- Prvi put sam u "Grandu" s tim da se već desetak godina bavim muzikom, od 13 godine, od nekih orkestara, do hora, pa muzička škola i bend koji obitava već pet godina, u januaru slavimo 5. godišnjicu. Do kraja iduće godine planiramo izbaciti album. Nisu mi ni bina ni kamera strani. Imam iskustva, što se kaže - kroz smijeh nam govori Rakić.

- Mi smo iz malog grada. Teško je doći i do Sarajeva i Mostara i tako tih malo većih gradova. Na "Zvezde Granda" sam se odlučio i zbog Đorđa Davida, koji mi je jedan od uzora, kojeg sam izabrao za mentora. Generalno, to više nije toliko narodnjačko takmičenje, kao što je bilo prije. Preovlada mi sada više pop-rok ili pop-folk, hajmo reći, koji je slušljiviji od narodnjaka. Vidim sam sebe tu, i kao dobru priliku za promovisanje sebe, ali naravno i samog benda u kojem sam - iskren je Rakić.

Svaka marka bitna

- Promovišu jednostavno svoju umjetnost na ulici i samim tim i zarade. Pošto sam tada bio srednjoškolac, a srednjoškolcu je, što se kod nas kaže, svaka marka bitna... Imao sam to neko znanje iz muzičke škole. Odlučio sam da uzmem gitaru i da odem na naš trg u Bihaću i pokušam. To mi se i osladilo, mogu vam reći, jer ta interakcija s ljudima... Sviram, zabavljam ljude, oni stoje oko mene... Nisam tada ni radio aktivno, nisam svirao, u planu nije bilo da imam bend i sviram po pabovima i pivnicama, nego eto... Dijete koje se odlučilo da zaradi za sebe i svoje školovanje. Jesam uspijevao u tome. Na trgu sam bio svaki dan tokom ljeta, upoznali su me ljudi, cijeli grad me tako upoznao i tako me i danas znaju, kao "malog sa trga" - ispričao nam je Rakić.

Rekao je i da ne želi sebi da daje neke ogromne ciljeve.

- Jer svako ko je poletio previsoko, pao je niže od niskog. I hoću da sa svojim mentorom i timom idem stepenicu po stepenicu i tako ću, nadam se, doći do vrha ledenog brijega - kazao je Rakić.

Već 30. decembra sa bendom nastupa na trgu u Bihaću u "Winter Parku", a za Novu godinu, odnosno 31. decembra u pivnici „Kod crnog mačka“ u Vitezu.

Dženanov nastup možete pogledati na videu ispod, a počinje od 1:11:08.