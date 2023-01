Dara Bubamara za "Avaz": Mama nije vjerovala da ću voziti Poršea kao Brena, a vozila sam bolje automobile

- Moram da vam kažem da sam oduševljena kao i uvijek. Trideset godina pjevam i kad god dođem u Sarajevo tu je neko gostomprimstvo, neko ludilo, kao da sam kući. Moji su inače iz Bosne, tata je iz Dervente, mama iz Sanskog Mosta. Ja sam Bosna rosna. Novosađanka, ali mi je gen bosanski. Volim kako su ljudi gostoprimljivi, kako me dočekaju, ne možeš da ne odeš na ručak, večeru. Bili smo u jednom poznatom restoranu. Sinoć je na nastupu bilo oko hiljadu ipo ljudi. Sjetila sam se nekih vremena kako je to bilo, veliki koncerti, nastupi, veliki lokali koji su bili po Sarajevu. Tako da to se malo vratilo. Ovdje sam večeras (nedjelja, op.a.) u Vitezu baš pada na katolički Božić. Ja jesam Srpkinja ali sam u duši Jugoslovenka. Volim što me svi vole i što sam svuda lijepo dočekana, od tog nema veće sreće. To je nešto najljepše što može da se desi jednoj pjevačici - istakla je Dara

- On je jako dobro dijete. Ide u Britansku školu. Ponosna sam na njega. Igra fudbal u Beogradu u Partizanu, govori tri jezika. Samo nek mi je živ i zdrav nek se bavi čime hoće. Malo je na mamu, tako sam ja rekla bit ću to i to, mami sam to uvijek govorila, sjećam se Brena je prošla pored nas tada sam rekla "jao evo Brena je prošla pored nas s Poršeom ovako ću i ja" , ona kaže tada "polako sine, nemoj", ja kažem "vidjet ćeš", a ja ne da sam vozila Poršea nego još bolje automobile.

Šta je bila prekretnica u Vašoj karijeri i ko Vam je bio najveća konkurencija?

- Nikada nisam imala neke pretjerane idole, imala sam pjevačice koje volim, kao djevojčica sjećam se to je bila Madona, Majkl Džekson, kasnije Dino Merlin, Novi Fosili tu je bila uvijek Brena, Dragana, Ceca. Brena mi je možda posebna jer je iz Novog Sada ustvari iz Brčkog, ali uvijek sam je tako viđala i govorila sam vidjet ćeš mama kako ću ja to, kakva Brena, to se odnosilo tada na Poršea, nisam pričala o slavi. Ipak da se razumijemo Dragana Mirković, Zdravko Čolić, Hanka Paldum, Brena, Merlin to su neki veliki pjevači stare Jugoslavije to je velika stvar, u to vrijeme biti u cijeloj Jugoslaviji popularan, ali evo i ja sam. Jest da ovo više nije Jugoslavija, ali sam podjednako popularna u cijelom svijetu, Evropi, odem u Bosnu, Hrvatsku u Srbiju svuda me vole, samo što imamo granice i moramo pasoše da dajemo.

Ove godine se mnogo pričalo o rijalitijima i ko bi imao svoj rijaliti, šta bi gledali u rijalitiju Dare Bubamare?

- Moj svaki intervju ispadnu neki mimovi po tik toku i ja se nekad čudim Bože kad sam ja ovo rekla. Pritom ne idem na televizije, ne pričam mnogo. Imala sam ponudu za rijaliti ali nije to to. Nije nešto što sam ja zamišljala, ali to kad bi ja snimila mislim da bi to bilo najgledanije zato što ljudi bi pali u nesvijest kada bi vidjeli moj jedan dan, što od smijeha, što od ludila, ali ja sam rekla ispod neke dobre ponude ne bi pristala. Tri mjeseca da te neko snima, to je stvarno puno.

Želim da čestitam Novu godinu svim čitaocima "Dnevnog avaza" da im poželim sve najljepše u Novoj godini na prvom mjestu i zadnjem mjestu zdravlje. Para će biti, pare se zarade, potroše kao i ja što radim.

U januaru moja nova pjesma koju je radio Milan Radulović Laća nažalost pokojni. Pjesma se zove "Koka roka", ja sam ta koka koja roka. Album u aprilu, a koncert u Areni u Beogradu planiram za februar sljedeće godine.