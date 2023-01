Aleksandra Mladenović progovorila o odnosu sa Isakom: Iza mene je buran period

–Pa vi znate šta je moja greška u 2022. godini, tako da nećemo da se ponavljamo, jer mi bude neprijatno. Kada mi Bog pošalje pravog muškarca onda ću da se skrasim i smirim, do tada vrijedno radim na novim pjesmama i novom albumu. Ljubavi trenutno nema ni na vidiku – rekla je i dodala da je mnogo toga naučila iz prethodnih veza, a na pitanje kada će predstaviti novog partnera, odgovorila je:

Nakon dva ljubavna brodoloma sa kolegama Isakom Šabanovićem i Urošem Živkovićem, pjevačica je otkrila da li bi se upustila i u treću romansu sa nekim iz svoje branše.

– Pa to se nikad ne zna, ako je neki muškarac pravi i ako je to to i ako se poklopi na kraju. Bitno mi je da je dobar čovjek i da se mi razumijemo– izjasnila se Mladenović.

Nedavno je Ognen Zdravkovski izjavio da mu se ona dopada, ali izgleda da on nije jedini sa estrade koji ima simpatije prema Aleksandri.

– Ne znam, ne bih sada to komentarisala, mogu slobodno da kažem da mi mnogo kolega piše, uglavnom su to komplimenti, nisam toliko glupa da ne mogu da shvatim šta pokušavaju. Nisam ograničena po pitanju godina, volim i mlađe i starije muškarce, ali više bi mi prijalo da bude mladunče neko. Mada sada nemam vremena za momka jer puno radi, jedino ako se pojavi onaj pravi. Sve što je onako neću pričati o tome dosta sam se već opekla i ne želim više da pokazujem svoje partnere– iskrena je pjevačica u intervjuu za "Grand".