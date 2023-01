Tamara Đurić otvoreno o bivšem mužu i vjeri u ljubav: Bojim se da ne postanem trajno frigidna

- Nikada ja to nisam nešto planirala. Ja kada se zaljubim, mene to, bogami, dobro drži. Priželjkujem sebi jednog skromnog mladića, fakultetski obrazovanog, stabilnog, prizemnog, niskog... Šalim se! Pa, svaka žena želi nekog lijepog, moćnog muškarca koji može da joj pruži svu ljubav i podršku na svijetu. Možda i ne priželjkujem muškarca, eto, ako može moj bivši suprug da se vrati mojoj djevojčici, a meni muškarac više ni ne treba - rekla je Tamara.

View this post on Instagram

Tamara je otkrila i da ne isključuje mogućnost da se vrati bivšem suprugu u zagrljaj:



- Ne isključujem mogućnost. Ja Nikolu volim i podržavam ga, e sad, da li se ljubav pretvara prema partneru pretvara u ljubav prema čovjeku ili osobi, nije bitno, bitno je da ljubav postoji. On je meni podario nešto najljepše na svijetu, a da li bih mu dala drugu šansu da mi napravi dijete, ne znam.

Starleta je potom otkrila za "Republiku" i šta joj je odnijeto iz stana u kojem je živjela s bivšim nakon njegovog hapšenja:

- Što se materijalnih stvari tiče, mene to ne zanima. U jednom momentu Nikolinog hapšenja, meni su ušli u stan i uzeli mi sve što sam imala i prije poznanstva sa Nikolom. Prstenje, nakit, satove, novac, automobil... Mene to uopšte nije pogodilo, pogodilo me je što je moja malena plakala, jer joj je tata otišao. Tada sam shvatila da me materijalne stvari ne zanimaju. Davno sam prevazišla taj nemoralni kodeks da se sve što može da se kupi novcem smatra bogatstvom. Meni bi bogatstvo bilo da za praznike budem sa cijelom svojom porodicom - zaključila je starleta.