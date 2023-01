Dizajner Brenine novogodišnje haljine završio fakultet u Sarajevu: Nije imao za hljeb, a danas zarađuje hiljade

Splićanin koji je dizajnirao haljinu Lepe Brene studirao je u Sarajevu, a riječ je o dizajneru Borisu Kargotiću. Ovaj 29-godišnjak pokrenuo je lavinu komentara o haljini koju je Brena nosila u novogodišnjoj noći. - Kad me kontaktirao Madonin (Madonnin) modni stilist i kazao da bi Madona željela da joj kreiram haljinu, i kad mi je potvrdio da je prezadovoljna mojim radom i da želi nastaviti saradnju, mislio sam da sanjam. Kad sam ugledao objavu na njenom Instagramu, gdje pozira u mojoj kreaciji, počeo sam vrištati od sreće - kazao je 29-godišnji Kargotić, Splićanin s beogradskom adresom, diplomirani glumac i dizajner koji stoji iza brenda "Demode", za čiju su odjeću i nakit osim pop dive Madone "zapele" i Niki Minaž (Nicki Minaj), Rihana (Rihanna), Lejdi Gaga (Lady), Bijonse (Beyonce) i ostale zvijezde.

Sve je započelo prije nekoliko godina, nakon što je vidio da od glume, očigledno, hljeba nema...



Gluma se nije dogodila

Poslije sarajevske Akademije scenskih umjetnosti, Boris se prije sedam godina preselio u Beograd, gdje je planirao ostvariti se na pozorišnim daskama... - U Beograd sam došao s nadom da ću stajati na sceni sa svim jugoslavenskim velikanima, ako ništa, da ću svaku večer ići na neku predstavu i udisati ih iz prvog reda. Gluma se nije dogodila. Umjetnost je doživjela svoj najveći pad, glumaca i akademija je sve više, a novca za kulturu sve manje. Potreba za predstavama u vrijeme moralnog sunovrata društva sve manje, a i sve je više lošijih predstava - priznao je umjetnik za Slobodnu Dalmaciju, i nastavio pričati svoj put do, do tada, neplanirane slave.. Dodao je, da ne bi umro od nerada, pa i od gladi, u jednom predgrađu Beograda zvanom Petlovo brdo, u podrumu jednog divnog doma nesebičnih izbjeglica iz Krajine, počeo je izrađivati nakit imajući ideju da ću ga prodavati preko Facebooka. - U početku je to bilo očajno. Nisam imao ni početni kapital, ni ideju, ni stil, a bome ni viziju. Sjećam se kako bi me noću budio hladan znoj jer ne bih znao što ću sutra. Da ne davim puno i da ne budem patetičan, dug je bio put do ovoga što sada imam i radim - priznao je ovaj Splićanin i prepričao kako je skoro propustio e-mail karijere, koji ga je uveo u svijet slave.



Najvažniji mail karijere

- Madonin stilist poslao mi je poruku na WhatsApp i pitao me zašto mu niko nije odgovorio na e-mail jer joj je sutra proba odjeće. Nisam znao šta se događa, ali sam ubrzo shvatio da se našoj sekretarici nije ažurirala pošta i da nikada nije stigao najvažniji mail moje karijere. Budući da nije bilo šanse da u roku od nekoliko sati stigne ono što je njima trebalo, ponio sam 30 kilograma naših rukotvorina i krenuo prvim avionom u London, sam. Ujutro sam jedva, sve to u kutijama, pješice odnio u hotel u koji je odsjela njena ekipa stručnjaka. Navečer su mi javili da su joj svi naši modeli preveliki, jer da je ona visoka 156 cm, a ja sam na lageru imao samo L veličine. Stilist je vratio naše modele sa željom da me upozna, jer su se oduševili stvarima i iskreno mi čestitao na komadima. Nije vjerovao da to neko radi, a da nije svjetski poznat. Nije se pravio, vidjelo se odmah da je iskren i baš me je onako sve potanko ispitao - kazao je, te dodao kako mu se potom ponudio za saradnju. - Na kraju me je uhvatio za ruku i rekao: "Ako su vam svi komadi ovakvi, nemoj se bojati, ja sam stilist Madone, Bijonse i Ferdži (Fergie), za tebe nema zime". Nije prošlo ni sedam dana, zove on, Madona se priprema za vjenčanje njenog menadžera i želi našu haljinu. Poslano. Sanjao sam je svaku noć. Madona se odlučila za nas. Madona nosi "Demode"! Objavila je i sliku na Instagramu i tagovala nas. Ne znam šta bih rekao. Neka govore drugi umjesto mene, ja govorim kroz svoj rad - kazao je skromni Boris, potvrdivši kako je u "Demodeovim" kreacijama u dva videospota osvanula i Niki Minaž. U kontaktu su i s Rihanom i Lejdi Gagom. Boris je kazao da je oduševljen Madonom.



Ključ je u volji

Ovaj mlađahni, sada svjetski poznati dizajner mladima je figurativno poručio da je Madona simbol da se može dobro živjeti, pa čak i na ovim našim prostorima, iz kojih mladi sve više odlaze. Ključ je u volji, nadi i vjeri u sebe. - Može se, ne čekajte da vam neko da posao, stvorite ga sebi. Ja sam počeo u tuđoj zemlji s 20 eura (40 KM) i stvorio mini carstvo. Možete, samo vjerujte i okružite se ljudima koji imaju razumijevanja za vas, ljubavi i pozitivne energije. Madona je znak da se može na moj način, pošteno i s mnogo rada i truda. Ja sve ovo pričam u nadi da će barem jedna osoba ovo čuti i da ću joj to dati vjetar u leđa. Sve se može kad se hoće. Ne morate nužno biti dizajner, bitno je da volite ono što radite - savjetovao je, opisavši kako su iza njega neprospavane noći, padovi, razmišljanja kako bi došao do ovoga. - Veoma je važno vjerovati u to što radiš, a najprije u sebe. Ja sam imao neku sumanutu vjeru u sebe koja je znala biti i pogubna za mene. Iskreno da vam kažem, mnogi ljudi su mi ovdje pomogli, bezuslovno i nikada se nisam osjećao kao stranac - kazao je, potvrdivši kako živi na relaciji Beograd - svijet.



Bez mora

S obzirom na to da nema vremena za odmor, rijetko dolazi u Split, a nedostaje mu i poroidca i more. - U Beogradu živim u Dalmatinskoj ulici, ali bez mora - našalio se za kraj simpatični Boris.