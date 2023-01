Jasmin Geljo iz Kanade za "Avaz": Mima Šiš će živjeti i kada mene ne bude

Ponosan sam

Tumači lik mladog lovca Aonunga iz Metkajin klana, a otac ga je pripremao za ulogu. I sam Filip je to nedavno rekao u razgovoru za „Dnevni avaz“, a njegov otac je to i potvrdio.

- Naravno da sam ponosan na Filipov angažman u „Avataru“, i to ne samo u jednom nego i u naredna tri nastavka. Nije bilo nimalo lako dobiti ulogu jer je bila ogromna konkurencija. On je i prije „Avatara“ imao glavnu ulogu u 84 epizode dječije serije "Odd squad" PBS produkcije iz Amerike i još nekoliko drugih projekata. Spomenuo bih i film "The Waiting Room", gdje igra mog sina, a ja sam, inače, igrao glavnu ulogu i bio nominiran za kanadskog Oskara - kazao je Geljo.

Naglasio je da je pripremao sina za ulogu u „Avataru“, kao i za prethodne.

- Samo sam mu govorio da ostane uvijek svoj u datim situacijama. I poslušao me, srećom. Bio sam jedno vrijeme s njim na snimanju u Los Anđelesu. Najupečatljivije su mi bile scene u jednom ogromnom, specijalno pravljenom bazenu, za koji su se glumci pripremali više od tri mjeseca. Toliko su dobro bili pripremljeni da su mogli ostati na dnu bazena bez kisika više od tri minute, a meni se ovo malo kose na glavi dizalo, pa sam ponekad i paničio. Filip bi me kroz staklo gledao i smijao se, a ja nisam mogao da vjerujem - iskren je bio Geljo.