Biljana Sečivanović poručila Jeleni Kareluši: "Da nema šta da jede, sigurno ne bi izabrala da umre od gladi"

Ovoga puta, međutim, tvrdi da neće objavljivati nijedan trenutak u kupaćem kostimu, ali da će svakako objavljivati one iz ribolova.

Na pitanje da li strahuje od rekacije Jelene Karleuše, ako bi objavila sliku iz ribolova, istakla je da ne vidi ništa loše u pecanju ribe.

- Prvo, to može da bude i sportski ribolov. Uhvatiš ribu, slikaš se i vratiš je u more. Moram priznati i da su ribe ukusne i zdrave za jelo. Ne bih se ja raspravljala. Svako ima pravo da bira način ishrane i neka to zastupa. Shvatila bih da zastupa, kada su u pitanju predmeti od krzna i životinje, koje su pred izumiranjem. Mislim da i ona sama, da nema šta da jede, ne bi izabrala baš da umre od gladi.

Zatim, nametnulo se pitanje - da li je to, onda, novi "estradni rat" na pomolu. Biljana, međutim, uopšte ne očekuje bilo kakve oštre reakcije.

- Ne želim u "rat", zaista, ovo je samo neko moje mišljenje. Niti je prozivam, niti bilo šta. Svako ima svoj način života, oblačenja, ishrane – zaključila je ona.