Ovo su dobitnici Zlatnog globusa: Večer Stivena Spilberga

U Los Anđelesu je održana 80. dodjela Zlatnih globusa, koja je protekla u znaku Stivena Spilberga (Steven Spielberg). On je proglašen najboljim rediteljem, a njegovo autobiografsko ostvarenje "The Fablemans" proglašen je za najbolji dramski film.

U kategoriji najbolje komedije i/ili mjuzikla laureati su ekipa filma "The Banshees of Inisherin". Ovo ostvarnje je dobilo i nagrada za najbolji scenarij.

Najboljim animiranim filmom proglašen je "Guillermo del Toro’s Pinocchio", dok je najbolji strani film "Argentina, 1985" .

Ostin Batler (Austin Butler) i Kejt Blanšet (Cate Blanchet), nagrade su dobili za za dramska ostvarenja u biografskim filmovima "Elvis" i "TÁR".

Kolin Farel (Collin Farrell) i Mišel Ieo (Michelle Yeoh), laureati su u kategorijama mjuzikla i/ili komedije, a nagrađeni su za ostvarenja u filmovima "The Banshees of Inisherin" i "Everything Everywhere All at Once".