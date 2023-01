TikTokerka Kindl u vezi dvije godine a još se nije poljubila sa momkom: Mi jednostavno imamo granice

Amerikanka Kindl (Kyndel) ima 24 godine i priznala je da se još nije poljubila sa svojim dečkom, iako su već dvije godine u vezi.

- Svi misle da sam čudna, ali jednostavno imam standarde - rekla je u TikTok videu koji je postao viralan.

Također je kazala:

- Oboje imamo skoro 24 godine. On je moj prvi dečko, hodamo skoro dvije godine i nikada se nismo poljubili. I prije nego što me nazovete čudnom i svim tim glupostima, jer mi to stalno govore, mi smo kršćani. Čuvamo se za brak i imamo granice - rekla je Kindl u videu i dodala:

- Mislim da je to prikladno i nije me briga što bilo ko od vas misli jer me svi mrze zbog toga, ali jedna osoba kojoj se sviđam je Bog, u redu? I naš će brak biti blagoslovljen, dopustite mi samo to reći - poručila je.