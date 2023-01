Džerard Batler (Gerard Butler) otkrio je što bi radio da se ne bavi glumom. Ako mu propadne glumačka karijera, Batler ima drugo zanimanje na umu - radio bi kao čuvar parka.



- Išao bih raditi u nacionalni park. Sviđa mi se ideja da budem prisiljen, ne prisiljen na prirodu, nego na to da to bude moje svakodnevno iskustvo, biti u prirodi - rekao je za Page Six na premijeri svog novog akcijskog filma "Plane".