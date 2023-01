Prva dama Francuske: Iz generacije sam gdje se žene nose kratko

Brižit Makron napravila je nekoliko grešaka i to ne skriva, a promijeniti stil odijevanja preko noći nije lak zadatak. Posebno objašnjava kako je teško puštala iz ruku traperice, s obzirom na to da su one bile sastavni dio njene garderobe prije života u Jelisejskoj palači.

- Ranije su moja omiljena odjeća bile traperice popraćene pripijenom jaknom i štiklama. To je bila moja uniforma i tako volim biti odjevena. Napravila sam nekoliko grešaka izlazeći iz aviona u trapericama jednom ili dvaput - rekla je bivša profesorica francuskog.