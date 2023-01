Glumac Rade Ćosić slučajno otkrio sa kojom kolegicom je bio u vezi

Navedi situaciju kad si imao najveći izliv ljubomore prema partnerki i obrnuto - glasilo je pitanje za Radeta.

- Ja nisam ljubomoran, nemam izlive. Ali ispad njene ljubomore toga je bilo, jer su žene takve, sjećam se kad sam bio sa jednom djevojkom prije šest godina, ona je glumica, neću da je imenujem, nešto smo se nalazili u kolima, ja sam se nepropisno parkirao jer sam htio da riješim to. Ja sam joj rekao ružne stvari, kucao mi je čovjek iz komunalne policije, da ne smijem tu da se parkiram, ja kažem: "Čovječe raskidamo", on ponovo kaže da se pomjerim, ja se okrećem ka Sonji i ona kaže: "A raskidamo, e raskinuli smo" - rekao je Rade i sav se zacrvenio od blama jer nije želio da kaže ime bivše djevojke, ali ipak je to uradio.