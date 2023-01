Mile Kitić našao zamjenu za Sandru Afriku: Uvijala se oko njega u kožnoj suknji

"Našao novu Sandru Afriku", Au Mile što si ostario", "koja kraljica"... su samo neki od komentara.

Podsjetimo, Sandra Afrika je i počela karijeru zahvaljujući Miletu, ali je uslijedila svađa posle uspješne saradnje.

- Mnogo sam učinila za njega dok smo zajedno radili, ali onda sam se razočarala jer dok sam mu trebala, on je to koristio ali kada je trebalo on meni da pomogne, okrenuo se i nije se javljao - ispričala je pjevačica jednom prilikom.