Kćerka Harisa Džinovića otkrila koju je estetsku operaciju uradila: Volim da lažem da vježbam

Đina Džinović, kćerka Harisa Džinovića, odlučila je uraditi neke promjene na sebi, a otkrila je koje je to estetske operacije radila.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji kazala je da su "Đina od prije dvije godine i ova sada u potpunosti različite osobe".

- Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vježbam, iako to vrlo rijetko činim, ali to su neke stvari koje dijelim sa pratiocima. Imala sam katastrofalne probleme s licem. Mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je. Dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da djevojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - ispričala je Đina.

Đina je negirala glasine da je uradila korekciju nosa, ali je priznala da je povećala usne.