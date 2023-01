Zbog čega Kebina žena ne podržava novu vezu sina Igora

- Kebina supruga Olja je u početku bila sretna što joj sin ima lijepu vezu da divnom djevojkom, ali kad je čula da se Lazanski prozivao za očinstvo, zapanjila se. Nema ništa ona protiv Teodore, djevojka je besprijekorna u svakom smislu, ali kad čuje to vanbračno dijete, ne bude joj dobro. Koliko je kritika Keba za sve ove godine doživio jer nije htio da prizna dijete. Pa i sama je bila u medijima milion puta kao žena čovjeka koji neće da prizna vanbračnu kćerku i to joj se smučilo. Sad, koliko je udjela u tom skanaloznom sudskom procesu koji je završen presudom suda u Strazburu da je Keba otac, druga je stvar - objašnjavao je izvor i dodaje:

- Keba ipak nema taj problem, sretan je što se sin oporavio nakon razvoda od Severine i podržava ga. Keba se ne plaši da mu je to znak sa neba, on je isplatio zaostale alimentacije, ne odustaje od stava da ga kćerka Ina ne zanima i za njega je to završena stvar. Ali da se karma poigrala sa Kojićima, jeste- zaključio je izvor.