Milan Marić: Od rođenja svi pričaju o usponu, a niko o padu

Prema motivima knjige Žarka Lauševića "Godina prođe, dan nikad" snimljena je serija "Pad", a ulogu u ovom ostvarenju dobio je glumac Milan Marić, koji tvrdi da je ovo najteža uloga u njegovoj karijeri.

Glumac Marić, koji je u posljednjih dvije ili tri godine nezaobilazna karika u filmskim ostvarenjima posebno u srbijanskoj kinematografiji, otkrio je šta je to što ga muči sve vrijeme.

- Otkako smo počeli da se pripremamo za ovu seriju i da pričamo o tome šta bi trebalo, otvorilo se glavno pitanje šta je to pad, nama lično šta je pad. To je pitanje o kojem ja razmišljam intenzivno već godinu dana. Čudno je, otkako se rodite, svako vas priprema za uspon, a niko ne priča o padu, kako on izgleda i šta se dogodi kad padnete - rekao je glumac Milan Marić.