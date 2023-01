Nikolija zablistala na MAC-u i progovorila o Relji

Pjevačica Nikolija Jovanović sinoć je raspametila publiku svojim nastupom na muzičkom takmičenju "MAC", a posebno oduševljenje izazvala je njena plesna tačka oko šipke.

Nikolija je nakon komplikovanog scenskog nastupa, odvojila par minuta za predstavnike sedme sile, te je razgovarala o brojnim temama.

- Sve se završilo! U prethodnih dvadeset dana sam naučila da igram oko šipke i drago mi je da sam naučila, jer je ples najteža stvar. Do prije dva dana sam se stresla i plašila sam se da li ću to uopšte uspjeti i vrlo sam ponosna na sebe jer to nije nimalo lahko - počela je Nikolija, a prenosi Telegraf.

Suprug Relja Popović joj je bio najveća podrška tokom spremanja ovog nastupa.