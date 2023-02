Ljubavne prevare pred kamerama

Riječ stručnjaka

- Ono što je vrlo aktuelno ili indikativno za jedan krug ljudi u zatvorenom prostoru jeste nešto što je generalno na Balkanu prisutno, a to je jedna vrsta emocionalne devijacije. Veliki broj ljudi je u poziciji da više pažnje obraća na ono šta se dešava nekim drugim ljudima nego na ono šta se dešava njemu ili u neposrednom okruženju. Postratni sindrom je, nažalost, u kategoriji određene kulturološke ili mentalne devijacije, to je vrsta senzacionalizma koji se može definisati s „jesi li čuo“, pa onda ide neki komentar. Emocionalno socijalna praznina, to je ogovaranje ili laičko projektovanje individualnih istina i to je pojava u gotovo svim sredinama - rekao je za „Avaz“ psihijatar Čedomir Novaković.