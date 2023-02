Karleuša objavila tekst nove pjesme i spomenula pokojnog Laću

Pjevačica Jelena Karleuša uskoro bi trebala objaviti svoj novi album, te se tim povodm oglasila na Instagramu.

Ona je na storiju napisala malo dužu poruku, u kojoj je otkrila da je pokojni tekstopisac Milan Laća Radulović pisao neke tekstove za pjesme sa novog albuma, ali i da je iste "preprodavao drugim autorima".

- Nažalost, Laća je posljednjih godina svog života imao veliki životni problem, a to je zloupotreba opijata. U takvom stanju, on me je puno puta molio da mu dajem novac unapred, za budući rad, koji se na njegovu žalost nije desio. I ja sam mu nesebično davala novac, što moji saradnici mogu da potvrde. Kada je pritisak postao preveliki, kada sam za njegovo dobro odlučila da ne želim da dajem novac koji će trošiti na opijate, Laća je počeo da mi prijeti objavljivanjem tih tekstova, što je na kraju i počeo da čini u stanju rastrojstva, pa mi se kasnije izvinjavao - što znate - dio je teksta koji je Jelena napisala.