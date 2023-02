Nepriznata kćerka slavnog glumca: Nije htio kontakt sa mnom

Zanimljivo je da javno nikada nije priznao da je Tesa njegova kćerka, no u Holivudu je to odavno javna tajna.

- Moja majka mi je od najranije dobi govorila da nikome ne kažem da imam slavnog oca. Znala sam da je moćan i bogat, stoga sam se i osjećala kao siroče - rekla je Tesa koja je odrastala sama s majkom, pohađajući privatne škole koje joj je Nikolson financirao.

No, uprkos toj finansijskoj pomoći, s kćerkom nije bio ni u kakvom kontaktu godinama. Priznala je i kako ga zapravo uopće ne poznaje.

- Moja mama je htjela da se povežem s njim, da imamo neki odnos, no on je rekao da ga to ne zanima - rekla je Tesa, dodavši kako ne zna zašto je to tako i zašto je njen otac odlučio nemati nikakav kontakt s njom.

Nikolson ima najmanje petero djece s četiri različite žene.