Lidija Bačić: Nekad mislim da su žene zla bića, osjetim njihovu ljubomoru

U intervju koji je dala za Dnevno.hr, atraktivna Splićanka Lidija Bačić govorila je o svojoj karijeri, odnosu sa kolegama te ambicijama za budućnost.

"Ništa ime ne smeta kao dobar izgled"

Bačić je navela kako joj mnoge žene zavide zbog fizičkog izgleda.

- Stvarno nekad mislim da su žene zla bića. Ništa im ne može smetati kao dobar izgled druge žene ili ako je pažnja usmjerenija na drugu ženu, to je bolesna ljubomora koja se pretvara u frustracije i takvih je 90% žena na planetu. Ne razumijem te frustracije, žena je ženi vuk. Jako mi to smeta jer godinama i na svojoj koži osjećam tu bolesnu žensku ljubomoru i bijes, iz čista mira. Niti sam nekomu ukrala muža, niti sam lopov, niti sam imala nemoralne poteze u karijeri, ali bezrazložni jal uvijek je prisutan, ne samo prema meni nego prema svakoj uspješnoj ili zgodnijoj ženi. Od klasičnih poslova pa do državničkih, žena ženi uvijek smeta. Nikad nisam čula da muškarcu smeta lijep muškarac, zato mislim da su žene genetski zle. Ne bi li bilo ljepše da smo ujedinjene i da stvorimo svijet u kojemu se žene podupiru i da postanemo ravnopravne ujedinjenim muškarcima? Što ti smeta nečiji izgled ili uspjeh?! Budi sretna sama sa sobom, to je smisao, kazala je Bačić.

Cijeni Jadranku Kosor

Bačić je navela kako u današnjem svijetu žene još nisu ravnopravne.

- A kakav bi idealan svijet trebao biti? Ravnopravan, žene još nemaju ista prava, isti društveni status, iste plaće… u svim sferama društva, baš zbog ženske ljubomore. Žene, opametite se, nitko, pa ni ja, nije vaš neprijatelj!

Od političara kaže da je cijeni Jadranku Kosor za koju smatra da je imala dosta solidan mandat, a istakla je i kako trenutno na estradi ne vidi svoju nasljednicu.

- Nekoga ko je na tragu ozbiljne karijere i ko bi došao na pozicije nas “starosjedilaca” na sceni, ko bi uspio i imao rezultate – ne. Hrpa je nekih izvođača koje stalno viđam na televiziji, ali nemaju karizmu niti imaju pjesmu da bi bili zbilja primijećeni i uspješni. Ne vidim neku novu Severinu ili mene, nekog novog Gibonnija ili Bebeka, nažalost.