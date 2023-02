Maja Šuput opljačkana na Mauricijusu

View this post on Instagram

- Policajci su došli u našu vilu da mi to sve vrate, tražili su me zatim da se fotkamo da imaju, mislila sam, za uspomenu i dugo sjećanje. No oni su se valjda pohvalili u postaji jer su stvari našli vrlo brzo, u samo dva dana - rekla je pjevačica.

Nije se, kaže, nadala da će ih tako brzo pronaći.