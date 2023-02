Mladen Jeličić Troko za "Avaz": Niko mi ne vjeruje da imam 75 godina

Bez obzira na to što ima probleme s kretanjem, Troko je veoma aktivan i izuzetno vedrog duha. Kaže nam kako mu niko ne vjeruje da ima 75 godina, a to je, smatra, zbog toga što se u mladosti bavio sportom.

Borba s glupostima

Iskren je da ništa još nije uspio provesti u djelo.

- Dešava se da jedna stranka bude na vlasti pa onda ti ljudi prema meni imaju zadršku. Oni ne mogu shvatiti da postoje ljudi koji vole Bosnu i koji žele raditi za Bosnu, a da ne profitiraju lično - potcrtao je Troko.

Na upit odakle mu tolika energija da se bori u ovakvoj zemlji za tako divne stvari, odgovorio nam je:

- U ovoj zemlji živi moje dijete, ali ne vjerujem da će ostati. Nije se predao, ali se ne može boriti s glupostima. Moj sin je probosanski orijentiran do bola, kao što je bila i moja kćerka Mia.

Pojede me...

- Baš me pojede to što su Enji (Enver Enjo Hadžiomerspahić, op. a.) oteli Ars Aevi. Jer on ima takve veze da je dogovorio s donatorima da kompletna zbirka, sva djela koja se nalaze u nekim depoima (čitaj: u vlažnim podrumima) budu restaurirana. To ne može niko od ljudi koje je Forto imenovao, oni nemaju te veze. To treba dati Enji, a oni su mu poslali papir da je penzionisan kad je napunio 65 godina. Jedva dočekali, isti kao i meni - kazao nam je Troko.