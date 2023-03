Patila je od depresije, a bivši je htio njen novac

Leona Luis (Lewis, 37) proživjela je ljubavni brodolom i borila se sa zdravljem, a nakon svega sada uživa u sreći.

Pjevačica je snimljena u društvu supruga, njemačkog plesača Denisa Jauha (Dennis Jauch, 34) i njihove kćerke u šetnji Los Anđelesom.

Leona i Denis su se vjenčali 2019. u Toskani, a upoznali su se zahvaljujući poslu. Naime, on je bio plesač na njenoj turneji "The Labyrinth". Zaprosio ju je na odmoru u Portoriku i pjevačica često ističe da joj je on najveća podrška u životu.



Leona se proslavila kada je 2006. pobijedila u britanskom šou "X Factor" i to joj je donijelo priliku života, ugovor s diskografskom kućom muzičkog mogula Sajmona Kauela (Simon Cowell). Nakon toga je izgradila veliku muzičku karijeru i otpjevala hit "Bleeding Love" koji se našao na vrhu top-lista.