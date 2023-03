Najbizarniji trenuci na ovogodišnjoj dodjeli Oskara

Ovogodišnja se dodjela Oskara ne može pohvaliti velikim skandalima. Ipak, svaka dodjela ima svoje najbolje i najčudnije trenutke, a gledaoci su i ove godine primijetili brojne neobične detalje, geste i ponašanja holivudskih zvijezda kojima su preplavili društvene mreže. Intervju Ešli Graham i Hju Granta Hju Grant (Hugh) razbjesnio je mnoge gledaoce Oskara nakon razgovora s plus size manekenkom Ešli Graham (Ashley) . Graham je intervjuirala vidno loše raspoloženog glumca na "crvenom" tepihu prije same dodjele, a on se nije ni trudio sakriti koliko mu se ne da voditi taj razgovor.

- Navijate li večeras za nekoga? - pitala ga je Ešli. - Ni za koga posebno - odgovorio je on nezainteresirano. Zatim ga je pitala "što nosi na dodjeli". "Odijelo", odgovorio joj je on. Ešli je to pokušala okrenuti na šalu pa ga je pitala ko je skrojio odijelo. "Ne mogu se sjetiti ko je krojač", odbrusio je on. Čudno pitanje za Austina Butlera Lavern Koks (Laverne Cox) pitala je Ostina Batlera (Austin Butlera) kakva priča stoji iza njegovog outfita za dodjelu Oskara. - Ne znam kakvu priču bih ispričao, jednostavno mi se svidjelo ovo odijelo - odgovorio joj je glumac, koji je utjelovio Elvisa Prislija (Presleya) u filmu Elvis. Mnogi su na društvenim mrežama pisali kako voditeljica uvijek pita isto pitanje i da ih zbog toga živcira.

Reakcija Basset nakon što je Džejmi Li Kertis osvojila Oskara Društvenim se mrežama proširila reakcija glumice Anđela Baset (Angele Basset) nakon što je njena kolegica Džejmi Li Kertis (Jamie Lee Curtis) osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu na ovogodišnjoj dodjeli prestižne nagrade u Los Anđelesu. I Anđela je bila nominovana u toj kategoriji.

Nakon što je Džejmi proglašena pobjednicom u kategoriji najbolje sporedne glumice, publika je počela glasno aplaudirati. Svi osim Anđele i njenog supruga. Anđela nije ni ustala kad je Džejmi krenula na binu, a njen postupak naljutio je mnoge. Nikol Kidman stigla pijana na dodjelu? Nikol Kidman (Nicole) zabrinula je fanove svojim ponašanjem na svečanom tepihu. Tokom intervjua za "ABC" glumica je djelovala previše veselo i neprestano se smijala zbog čega su mnogi korisnici na društvenim mrežama pisali da je bila pijana. Na Oskarima bila i jedna magarica Na pozornici "Dolby Theatrea" gdje se sinoć odvijala dodjela Oskara u jednom trenutku pojavila se i magarica. Magarica imena "Jenny" pridružila se voditelju Džimiju Kimelu (Jimmy Kimmel). - Ne samo da je "Jenny" glumica, ona je certificirani magarac za emocionalnu podršku - našalio se voditelj dok je glumac Kolin Farel (Collin Farrell) iz publike životinji slao poljupce.

Naime, magarica Jenny pojavila se u filmu "The Banshees of Inisherin" gdje je Kolin igrao glavnu ulogu zbog čega je i bio nominiran za Oskara. Ipak, "Vulture" saznaje da to nije bila ista životinja koja se pojavila i u filmu. Tems zaklanjala pogled publici Tems je postala viralna senzacija s ovogodišnje dodjele zlatnih kipića i to zbog svog zanimljivog outfita. Pjevačica je obukla bijelu haljinu s velikim pokrivalom za glavu, pa ljudi koji su sjedili iza nje na dodjeli Oskara nisu mogli vidjeti što se odvijalo na bini.

Džimi Kimel našalio se na račun Vil Smita Na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara glumac Vil Smit (Will Smith) uletio je na binu i uradio komičara Krisa Roka (Chrisa Rocka) koji se neukusno našalio na račun njegove supruge, glumice Džejda Pinket Smit (Jade Pinkett Smith). O tome se pričalo i u nedjelju na ovogodišnjoj dodjeli Oskara. - Ako se bilo ko od vas naljuti na šalu i odluči se zaigrati, neće biti lako - obećao je voditelj Džimi, referirajući se na klasičnu rečenicu iz jedne od Smitovih pjesama. Kimel se našalio da će hipotetski počinitelj morati proći kraj gomile superheroja, uključujući Mandalorijanca (Pedro Pascal), Spider-Mana (Andrew Garfield) i "Fabel...čovjeka" (Steven Spielberg). - Večeras neće biti gluposti. Nemamo vremena za nestašluke. Izgled Morgana Frimen začudio gledatelje Morgan Frimen (Freeman) je na Oskarima pažnju obožavatelja privukao sijedim brkovima i ćelavom glavom. Naime, Frimen je ranije imao gustu sijedu kosu i bradu, a sada se ošišao. "Je li ovo stvarno Morgan Frimen ?", "Kako je moguće da je ćelav?", Ćelavi Morgan Freeman vjerovatno je nešto najčudnije što sam vidio ove godine", neki su od komentara na društvenim mrežama. Fotograf se spotaknuo i pao, Lejdi Gaga potrčala da mu pomogne Lejdi Gaga (Lady Gaga) oduševila je gestom na ovogodišnjoj dodjeli Oskara. Dok je šetala svečanim tepihom jedan od okupljenih fotografa se spotaknuo i pao, a pjevačica je odmah potrčala kako bi mu pomogla ustati. Video je preplavio društvene mreže gdje mnogi veličaju njen potez.

Urnebesni smiješak Endrjua Garfielda Endrjua Garfilda (Andrew) postao je tema brojnih memeova zbog svoga čudnoga osmijeha na ovogodišnjoj dodjeli Oskara. Voditelj Džimi Kimel tokom svog uvodnog monologa našalio o prošlogodišnjim Oskarima i udarcu Vil Smita, a kamera je prikazala Garfielda koji se nespretno nasmiješio, a zatim i širom otvorio usta u urnebesnu grimasu.