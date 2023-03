Trudna Anđelka Prpić sa sinom provodi slobodno vrijeme

View this post on Instagram

Da dobro podnosi trudnoću, govori i činjenica da ona bez problema trčkara i skakuće na videosnimku, dok je sin prati sve vrijeme.

Podsjetimo, srbijanski mediji pisali su o trudnoći glumice Anđelke Prpić i njenom partneru. Njen otac, Predrag Stević je za "Blic" nedavno ispričao da podržava kćerku i svaki njen odabir.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to riješila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - rekao je iskreno Anđelkin otac.