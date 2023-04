Teška životna priča Sarajlije Amera Džekmana iz “Survivora”: Uvijek sam se morao boriti

– Kao srednjoškolac 2009. sam postao volonter nevladine organizacije Instituta za populaciju i razvoj u Sarajevu, a danas sam na poziciji projektnog koordinatora. 12 godina rada sam svoj fokus usmjerio na poboljšanje zdravlja mladih i promocije zdravih životnih stilova širom Bosne i Hercegovine. Želja za kreiranjem zdrave i nenasilne sredine među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini uvijek je bila prisutna i gorivo je koje me gura naprijed. Kada pogledam iza sebe, mogu sa sigurnošću reći da sam za mlade BiH učinio puno, ali da je svakako potrebno još više truda. Da su drugi prepoznali moje zalaganje, pokazuje i nagrada koju sam dobio 2022. godine za najuspješniju mladu osobu u Sarajevu u području aktivizma. Cilj aktivističkog angažmana jest kreiranje zdrave sredine za mlade, bez diskriminacije i predrasuda sa zdravim načinom razmišljanja i življenja zdravih životnih stilova. Jer zdrav život je stil – kazao je Amer za hrvatske medije.

Sarajlija Amer Džekman, stomatolog, MMC borac i aktivista jedan je od takmičara zabavno-takičarskog showa “Survivor”. Od prvog dana osvojio je simpatije gledalaca, prvensteveno svojom željom da pomogne svom plavom timu i da ih vodi do pobjede.

Amer je pričao iskreno i o svojoj teškoj životnoj priči.

– Ne mogu reći da sam imao baš lagodan život. Uvijek sam se morao boriti. Kao veoma mlad počeo sam raditi i trenirati. U djetinjstvu sam izgubio tri najbolja prijatelja i to je najteži period za mene. Jednog je uzela ovisnost, a dvojica su stradala u prometnoj nesreći. Mislim da ni danas nisam načisto s tim. Nedostaju mi i moje su tetovaže u jednoj mjeri posvećene njima, za vječnu uspomenu. Nisu u svakom aspektu možda bili dobri uzori, ali su bili najbolji prijatelji. U tom periodu bijeg od problema tražio sam u treninzima, a oni ipak negdje drugdje. Ipak, da mogu vratiti vrijeme, ne bih mijenjao ništa u svom životu jer smatram da me sve to spremilo za stvari koje su došle i koje dolaze, smatra.