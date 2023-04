Preminula majka Kejtlin Džener

View this post on Instagram

Ester je javno izrazila svoju podršku Kejtlin nakon što je 2015. promijenila spol.

- Potrebno je toliko hrabrosti za ono što ona radi. Kad sam prvi put vidjela Kejtlin, sve što sam htjela učiniti bilo je da je snažno zagrlim. Sretna je. To je jedino što je važno -- poručila je tada.

Obožavatelji su prvi put upoznali Ester u epizodi Keeping Up with the Kardashians iz 2013. godine, a pojavila se i na Kejtlinom E! show I Am Cait.

Nakon što se razvela od Kejtlinog oca Vilijama Dženera (William Jenner), Ester se udala za trećeg supruga Frenka Averija (Frank Avery). Imala je četvero djece: KEjtlin, Pam, Lisu i Burta, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1976. godine.