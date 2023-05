Otkriveno ko će biti gosti na koncertu Dženana Lončarevića

View this post on Instagram

- Skenderija će 13. maja biti puna. Došlo je vrijeme da otkrijemo i imena specijalnih gostiju. To su Peđa Medenica i Dado Polumenta. Medenica je omiljen pjevač u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i sigurno da će ljubitelji njegovih hitova biti sretni što je upravo on jedan od specijalnih gostiju i da će horski sa njim pjevati hitove "Dođeš mi u san", "Imam ljubav", "Ne traži me", "Poslije tebe"... Dado Polumenta je prije dva mjeseca sa Dženanom snimio duet "Ona koje nema" - poručili su iz menadžmenta Dženana Lončarevića.