Masovni ubica iz Mladenovca najbolji drug rijaliti zvijezde: Idol mu Kristijan Golubović

Nikola Đorđević je na Instagramu prije izvjesnog vremena objavio snimak na kojem se vidi kako se Uroš B. kupa u ledenom jezeru i govori da je on "mali Kristijan Golubović", bivši robijaš, koji mu je očigledno i bio uzor.

Urošev nalog na Instagramu je ugašen nedugo poslije masakra, a u međuvremenu su anonimne osobe otvorile novi nalog na njegovo ime. Preko tog naloga su rano jutros, usred potrage za Urošem, objavljene poruke "Na keca prangijam" i "Rokaću ih sve do kraja", na šta su u komentarima žestoko odgovarali drugi korisnici Instagrama.

Volio splavove

- On je nenormalan, kao i njegova porodica. Jednom ga je zaustavila policija, on je izašao iz auta i napao policajca. Znam da je jednom hapšen i zbog municije. On je volio splavove, idol mu je bio Kristijan Golubović. Vozio je motor, upadne u selo i vozi 200 kilometra na sat. Tako smo ga jedino viđali - pričaju poznanici Uroša.