Pjevač Mile Kitić iz Beograda za "Avaz": Sve je počelo iz Sarajeva

I ja kad sam se vratio iz Amerike, kaže meni Mijat Božović da ima jednu lijepu pjesmu “Mala iz Novog Pazara”…Ja sam se nećkao, pitao ga ima li neku drugu, međutim on je insistirao na toj. I “Mala iz Novog Pazara” me vinula u vrh, iako su, recimo, tada na festivalu pjevali i Mitar Mirić s “Umreću bez tebe, nevjero moja”, pa Sejo Pitić “Topla zima, plava žena”, Marinko Rokvić “Snegovi beli opet veju”, sve odlične pjesme… Sad ne pratim ovaj, i neke druge festivale, ali Ilidža je bila zaista jak festival, baš jako popularan i značajan za svakog izvođača koji se pojavi na njemu, a pogotovo ako osvoji i neku nagradu.

- Prije „Južnog vetra“ sam snimio šest singlica, tada su one imale prednost, onda sam tek snimio jedan album s Draganom Stojkovićem Bosancem. Ali bio sam u jednom trenutku i pomalo razočaran u tu scenu, pa sam otišao u Ameriku, ali sam se brzo vratio. Onda sam 1982. godine bio gost Tomi Zdravkoviću na ljetnoj turneji, također sam bio gost Hanki Paldum na koncertu u Domu sindikata u Beogradu i onda me tu čuo Mile Bas i tada 1984. godine sam prešao kod njega u produkciju “Južni vetar”. Tada je sve krenulo, “Južni vetar” je baš bio zavladao…I bez obzira koliko je u to vrijeme bilo i kritike na račun te muzike, tog zvuka, “Južni vetar” je ostavio jak trag.

- A da li ste pratili nedavnu situaciju kada je vašoj kćerki Eleni, kolegica Mahrina, kako se navodilo, uzela ideju za pjesmu i za spot. I da li savjetujete kćerku kako da postupi u takvim situacijama, posebno kad se prvi put susretne s nekim stvarima?

- Elena je vrlo nedostupna medijima, ja ne znam zašto, ali ona je odlučila tako i ja neću tu da se mnogo miješam, to je njen izbor, ne ide ni da gostuje u televizijskim emisijama. Ona bira i snima nove pjesme, i radi to vrlo opušteno, nema nikakvih problema…Tu je ćale, na kraju krajeva. Tako da je podržavam, a ona radi ono što hoće, radi tu neku drugu vrstu muzike, voli je i radi, sarađuje s ljudima koji su u istom tom fazonu. A, za taj slučaj što ste pitali, nisam ni znao, sve dok nisam slučajno pročitao u novinama. I pitao sam je šta se dešava, pa sam joj rekao ‘nemoj se ti, sine, ništa sekirati, ni prepucavati. Ako je neko uzeo pjesmu, onda nemaš ti pravo, ima pravo autor pjesme. Ne možeš ti kao izvođač da istupaš u prvi plan’. Evo, sad neku moju pjesmu neko hoće da presnimi i ne pitam se ja, pita se autor. Ali, ona je više insistirala na spotu, nešto frizura, isto sve, ovo, ono, ali ja sam joj rekao ‘čim te neko kopira, znaj da vrijediš’.

- A da li vam je, ipak, žao što Elena nije krenula vašim i Martinim stopama, odnosno da se bavi istom vrstom muzike kao i vi?

- Pa, ne znam kako bi to bilo i da li je to baš neophodno…

Zajednički trag

- Kako pjeva narodnjake?

- Odlično. Međutim, vremena se mijenjaju. Ja sam već pričao o zvuku “Južnog vjetra”, koji je ostavio trag, a sad da snimim istu takvu pjesmu, iste boje, zvuka, mislim da ne bi prošla, jer mijenjaju se vremena, ukusi, trendovi. Smatram i da ima divnih djevojaka, posebno u „Grandu“, koje danas pjevaju narodnjake, ali u suštini su druga vremena. I za Elenu je bolje što se opredijelila za drugi pravac, moderniji, i što je krenula tim putem.

- Snimili ste duetsku pjesmu iako ste se vi nećkali?

-Istina je, ja nisam bio za to. Meni ste i vi iz medija često govorili zašto ne snimim sa kćerkom nešto, ali nekako mi je to uvijek bilo… Ne znam kako da objasnim… Da snimaju duet otac i kćerka, pa otac i sin… A s druge strane, kada smo Elena i ja u pitanju, to su dva svijeta u muzici, ona voli jedan pravac, ja volim nešto drugo. Međutim, pokojni Laća mi je donio strašnu pjesmu i meni se to svidjelo. Tada sam pitao Elenu, ona je rekla da hoće, uradili smo i odličan spot i to je dobro u smislu da ipak nešto takvo ostane iza nas, da li ću ja pjevati još mjesec, godinu, pet godina, nije bitno, ali neka ostane iza nas neki zajednički trag, zajednička pjesma.

Svađe sa suprugom

- Često se piše o vašem braku s Martom, pitaju se ljudi kako to kod njih funkcionira, Vi ovdje, ona opet u Dominikani…?

-Pa, snalazimo se oboje… Mnogi nas pitaju o tome, mi smo dugo zajedno, razumijemo se, radimo na kraju krajeva isti posao, imamo povjerenje jedno u drugo i probleme te vrste, muško-ženske, bračne, nismo imali.

Mi smo se najviše svađali oko sitnica, pa onda i oko Elene. Ja sam popustljiv, ona je stroga bila i onda se zakačimo. A ovih problema druge vrste, stvarno nije bilo. Ona normalno putuje, voli to, u Dominikani smo kupili stan i ona voli da bude tamo, voli toplo vrijeme i ja mislim da je bolje tako nego da je ovdje i da stalno kuka: „Jao, boli me ovo, jao, sad ovo“, a tamo joj sunce odgovara i prija joj. I ja sam sad bio tamo skoro dva mjeseca. Otišao sam 10. januara, vratio se početkom marta i stvarno mi je bilo divno. Budući da ulazim u neke jake godine, vjerovatno ću i ja početi da više vremena provodim tamo.

- Nažalost Sinana Sakića nema više. Mi ostali iz „Južnog vetra“ održavamo kontakte, u onolikoj mjeri koliko ovaj brzi ritam življenja dozvoljava.