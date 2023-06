Ivanu Knoll napao navijač Hrvatske u Roterdamu: Vrijeđali su me, intervenirala i policija

- Nakon što sam razgovarala s vama, imala sam intervju za nizozemske medije, ljudi su se dolazili fotografirati sa mnom, prilazili su mi, a neka dvojica bili su vidno pijani. Pokušala sam se fotografirati s njima ali u nekoliko pokušaja nismo uspjeli. Rekla sam im da ne mogu više, četvrti put je zaista dosta bilo. Ali jedan od njih bio je uporan krenuo je za mnom, odbila sam ga - prepričava Knoll koja je u Roterdam stigla u u društvu svog dečka koji je bio prisutan na mjestu događaja.

- Dok sam davala intervju, pijani navijač je prišao i počeo me vrijeđati, potom me krenuo napasti i fizički. Tu je bio i moj dečko, krenuo je na njega i tada je stigla policija. Kada je krenuo napasti i njih, srušili su ga i ispendrečili. Pitali su me kasnije za izjavu, šta se tačno dogodilo i želim li podnijeti prijavu ili samo da ih maknu odavde. Također mi je nizozemski novinar kazao da nizozemska policija inače baš i ne udara, ali ovaj put su očito morali - kazala je Ivana uoči utakmice koju ipak neće propustiti zbog incidenta s navijačima.