Bišćani Azelma i Ismet Žerić, nakon pobjede u hrvatskom šouu, za "Avaz": Oni su SUPERPAR, brak opstao i nakon prevare

Četvrta sezona hrvatskog šoua „Superpar“ završila je prošle sedmice, a pobjedu su odnijeli Bišćani Azelma i Ismet Žerić. Oni su odavno osvojili simpatije kako konkurencije tako i gledalaca zbog svoje spontanosti, a u izazovima, koje je prezentirao i pomno pratio voditelj Enis Bešlagić, nisu odustajali. To se na kraju i isplatilo.



Iza nas

Ovaj simpatični par govorio je za „Dnevni avaz“. Azelma je odgovarala na skoro sva pitanja, a Ismet na jedno, možda i ključno, o njihovom braku i činjenici da su opstali nakon prevare.

Azelma otvoreno priča o tom teškom periodu, kada ju je, prije nekoliko godina, suprug prevario.

- Ali ja sam borac i ne odustajem lako. Nije bilo nimalo jednostavno, ali dan po dan, korak po korak, to smo zaboravili i nastavili dalje. To je bio jedan period gdje smo bili zaokupljeni nekim svojim obavezama, a zaboravili na sebe i onda se desi šta se desi. Bogu hvala, sad je to iza nas - kazala nam je Azelma.

Ismet se pokajao zbog toga i priznao da, kada je shvatio šta je uradio, „kosu sebi s glave čupao“.

- Napravio sam najveću grešku u svom životu jer moja supruga i djeca nisu zaslužili takvo nešto od mene. Samo sam molio Boga da mi oprosti. Nije bilo lako, njoj pogotovo, ali vrijeme liječi sve, pa tako i ovo, jer ipak toliko godina iza nas nije mogla poremetiti ta moja greška i izbrisati sve što smo do sada izgradili. Ne perem se i osuđujem sam sebe i takav čin, ali desilo se i ne mogu vratiti vrijeme, ali idemo dalje samo bolje i ljepše - poručio je Ismet.

Azelma je ta koja ih je prijavila u „Superpar“.

- Smatrala sam da je to, za početak, već izazov – da budemo negdje 24 sata skupa, daleko od svega i koliko ćemo moći da funkcioniramo i uskladimo se u mnogim stvarima kao par, jer u realnom životu to teže funkcionira. Naši najbliži su nas podržali jer su znali kakav je koncept tog šoua i smatrali su da je to jedan lijep šou u kojem možemo da učestvujemo - kazala je Azelma.