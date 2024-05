Supertalentirana Šejla Zonić, jedan od favorita za pobjedu u "Zvezdama Granda", za "Avaz“: Bog mi je dao tu sreću da imam savršen život

Šejla Zonić ubraja se u velike favorite za pobjedu u aktuelnoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“. Svojim nevjerovatnim glasom i interpretacijom publiku ostavlja bez daha, kada god se pojavi na sceni.



Do velikog finala „Zvezda Granda“ nije ostalo puno vremena, 8. juni je iza ugla. Ususret tom danu supertalentirana Šejla, koja je prije 29 godina rođena u Sanskom Mostu, a danas živi u Tuzli, dala je za „Avaz“ veliki intervju u kojem je veoma otvoreno govorila o „Zvezdama Granda“, svojim očekivanjima, privatnom životu, suprugu, daidži Kemalu Malovčiću....

Pravi svijet

Da krenemo od onoga što ljude naviše zanima – „Zvezde Granda“. Vi ste, prema mišljenju mnogih, najveći favorit za pobjedu. Kako Vi gledate na to? Je li to za Vas pritisak ili je dodatni vjetar u leđa? Kakva su Vaša očekivanja?

- To je mač s dvije oštrice. Jeste i veliki pritisak, jeste i veliki vjetar u leđa. S jedne strane imate ljude koji vjeruju u vas, a s druge strane imate odgovornost prema tim ljudima. A svakako je lijep osjećaj kad vidite da vas ljudi vole i podržavaju. To mi je na kraju najbitnije.

Neki kažu da im je svejedno pobijedili ili ne. Kako Vi gledate na to, je li važno pobijediti?

- Svima je nama cilj da dođemo što dalje kroz takmičenje, jer tako imamo i priliku da sebe promovišemo u najboljem svjetlu, onako kako najbolje u tom trenutku mi možemo i znamo. Svi se mi prijavljujemo sa željem da pobijedimo. Ali kroz takmičenje vidite da su ipak puno bitnije neke druge stvari od same pobjede. Puno je bitnije kako ćete se vi snaći u tom svijetu i poslije takmičenja. Tako da nije takmičenje kraj. Tek kad takmičenje prođe onda počinje pravi svijet, što bi se reklo.

Ima i ove godine puno takmičara iz Bosne i Hercegovine u „Zvezdama Granda“. Stječe se dojam da se svake godine sve više prijavljuje. Šta Vi mislite zbog čega je to takav trend.

- Zato što kod nas u BiH nema takmičenja takvog tipa i mi idemo tamo gdje imamo priliku da se pokažemo. A, sad i ove sezone ima baš dosta takmičara iz BiH i mislim da će ih ostati dosta u finalu.

U četiri zida

Iza kulisa, što mi ne vidimo, kakvo je druženje?

- Nema veze ko je odakle, i svi se stvarno tamo družimo. Nas je muzika spojila i mi se vodimo time. Mi smo svi mladi ljudi koji su se povezali kroz muziku. To je ta ljubav koja treba da spaja cijeli svijet, tako naš region.

Imate 29 godina, i kažu ljudi gdje se Šejla do sada skrivala. Takav talent, takav glas...Znaju ljudi, naravno, da ste bili članica „Divahane“, ali ovo je sad Vaš neki proboj.

- Ne znam kako to drugi ljudi vide, ali ja za sebe mogu da kažem da sam se konstantno svih ovih godina borila da dođem do ljudi, ali na svoj način na koji sam bila u mogućnosti. Ja sam bila student na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, onda sam bila član „Divanhane“, nastupali smo. Znaju svi kako „Divanhana“ nastupa...I sad zašto to nije došlo do šire javnosti ... Ja mislim da se kroz bend gradite kao član benda, a ne kao individua. Kada se krenete graditi kao individua, uz svoje ime i prezime, onda se tako vjerovatno prije dolazi i do pažnje i do ljudi. Vjerovatno je to razlog.

Ko je ustvari Šejla Zonić privatno, kakvi ste Vi kad ste u svoja četiri zida, šta je ono što volite, šta Vas veseli.

- Veseli me kad sam u krugu svoje porodice, svog supruga, roditelja, sestara.. Kad smo svi tu. I veseli me činjenica da smo svi zdravi i da smo svi dobro. I još kad smo svi na okupu - to mi je najveća sreća. Ono što mene čini sretnom je što imam svoj mir u porodici, što danas rijetko čujemo nažalost. Meni je Bog dao tu sreću da ima savršen život. Ja za sebe kažem da imam savršen život – živa sam , zdrava sam, oko mene ljudi koje volim i koje me vole, i oni su isto tako živi i zdravi. Imamo da jedemo, da pijemo, krov nad glavom. Šta nam više treba?

Imate li muzičke uzore?

- To je malo teško reći. Mi se svi formiramo dok odrastamo i imamo te neke uzore i oni se mijenjaju vremenom. Tako se i mi mijenjamo, tako što otkrivamo da možda ne želimo to nešto drugo. I vjerujem da je to sasvim normalna stvar da nam se i uzori mijenjaju. Pa u nekom trenutku života nemamo nikako uzore, gledamo samo sebe i svoj posao... Stekli smo iskustvo, znanje, vještine, hajde da vidim šta ću ja napraviti sa svim ti što sam stekla. E, ja sam trenutno u toj fazi.

U muzičkom poslu koliko je važan fizički izgled?

- To je mnogo važno, jer vi ako ne izgledate lijepo... Hajde da ne izgledate lijepo, ali osjećati se lijepo u svojoj koži je mnogo bitnije nego kako čovjek izgleda. Ako vi znate iznijeti svoj izgled na najbolji način, vi ćete briljirati kako god neko mislio da vi izgledate.

Ljepota je u oku posmatrača. Ali da je bitan izgled - jeste. To se sve gleda na sceni, pod svjetlima se vidi svaki nedostatak.

Porodični gen

Koga smatrate za najvećeg konkurenta za pobjedu u „Zvezdama Granda“?

- Svi smo mi nekako autentični i svoji. Svi imaju svoj stil, svi imamo drugačije pjevanje, vokalne sposobnost. I ne smatram da niko do nas ima konkurenciju kroz takmičenje. Drugo je sad koga publika favorizuje. Na kraju publika bira, ali svako ima svoju publiku. Svi se tamo podržavamo međusobno.

Vaš daidža je poznati pjevač Kemal Malovčić. Ima li još neko u Vašoj porodici muzički talent?

- Isto tako i moji roditelji su vrlo muzikalni. A mama, također, odlično pjeva. Tad je bilo takvo vrijeme da žene nisu imale baš prostora da se bave javnim poslom, ali definitivno je s mamine strane taj gen povučen. I otac ima fantastičan sluh.

Nikad se nisam osjećala usamljeno

- Ja vjerujem da Bog voli svakog od nas. Ne postoji osoba na svijetu koju Bog ne voli. Mene cijeli život prati ta misao, uvijek sam vjerovala u Boga i mene to gura kroz cijeli život. Nikad se nisam osjećala usamljeno, uvijek sam znala da je Bog tu za sve nas, pa tako i za mene – kaže nam Šejla

Porodica je tamo gdje je muž

U „Zvezdama Granda“ Vas predstavljaju kao Tuzlanku, a Vi ste ustvari iz Sanskog Mosta. Je li malo Vaš rodni Sanski Most zapostavljen u odnosu na muževu Tuzlu?

- Nije zapostavljen. U svakom javnom nastupu ja spominjem svoj rodni Sanski Most, ali, eto, kažu, porodica je tamo gdje je muž. Nije ni kod mene drugačije. Ali ja svoj Sanski Most uvijek spominjem.

Savjeti daidže Kemala Malovčića

Da li Vam daidža Kemal Malovčić, kao prekaljena muzička zvijezda, daje savjete? Uvijek Vam može dati savjet zlata vrijedan.

- Uvijek mi kaže: „Pazi se menadžera“. Kad sam još išla u školu, uvijek mi je govorio prvo školu završi, bit će vremena za javne nastupe. Prvo se formiraj kao ličnost, čovjek i onda se bavi javnim poslom. Tad ti, kaže, neće niko ništa moći. Eto, vjerujem da to dobro primjenjujem danas.

Znamo mi svi od koga je nešto dobronamjerno, a od koga nije. A ovo od koga nije samo – ignor.