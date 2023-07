Pom Klementijer, glumica iz "Nemoguće misije", za "Dnevni avaz": Tom Kruz me izazivao svaki dan

U najnovijem nastavku filmske franšize „Nemoguća misija - Odmazda“, superšpijun Itan Hant (Ethan Hunt), kojeg godinama utjelovljuje legendarni Tom Kruz (Cruise), suočava se s novom protivnicom - Paris. Utjelovila je francuska glumica Pom Klementijer (Klementieff), koja je svjetsku slavu stekla u „Čuvarima galaksije“. Reditelj filma Kristofer Mekvori (Christopher McQuarrie) je Paris opisao kao haotičnog lika koji drži publiku u iščekivanju. Prema njegovim riječima, Paris uništava sve na svom putu. Ona je buntovnica, ubica, ima brojne vještine, ali je, također, prilično usamljena. Tokom snimanja jedne scene borbe s Kruzovim likom, Klementijer je odlučila ići korak dalje u prikazu svog lika. Tražila je od Kruza da je udari u trbuh kako bi scena izgledala što realističnije, no uprkos njenom insistiranju, on je to odbio uraditi. Jake žene Paris, žena od nekoliko riječi i smrtonosnih djela, neće dozvoliti da joj ništa i niko stane na put dok traga za svojim kamenolomom širom svijeta. Započevši svoju karijeru u rodnoj Francuskoj, Klementijer je postala omiljena publici svojom prodornom ulogom Bogomoljke u seriji „Čuvari galaksije“, dijelu koji je spojio njen dar za komediju i fizičku akciju. Dugogodišnja studentica više borilačkih vještina, Klementijer koristi sve svoje borbene vještine u „Nemogućoj misiji - Odmazda“ kao jedan od najopasnijih Hantovih rivala ikada. U bh. kina prvi dio “Odmazde” stiže 13. jula, dok su u proteklom periodu održane velike premijere u gradovima poput Rima i Londona. Zahvaljujući „Una Filmu“, distributeru filma studija “Paramount Pictures”, „Dnevni avaz“ donosi ekskluzivni intervju s Pom Klementijer. - Cijelo iskustvo snimanja bilo je nevjerovatno. Inspirativno je raditi s filmskim stvaraocima kao što su Tom Kruz i Kristofer Mekvori. Njihova vizija je tako lijepa i filmska, a akcione sekvence i lokacije su zadivljujuće. Bio mi je san biti dio ove franšize. Prije nego što sam dobila ulogu u filmu, trenirala sam i učila borilačke vještine. Kada bih zabilježila trening u svom kalendaru, umjesto da pišem na „trening kaskaderstva“ ili „čas borilačkih vještina“, ponekad bih umjesto toga napisala „Nemoguća misija“. Radila sam to iz zabave, ali i kao način da manifestujem tip filmova u kojima želim da budem dio – priznala je Klementijer na početku razgovora.

Pom Klementijer i Tom Kruz s kolegama na premijeri filma . 2023 Getty Images

Zašto ste toliko dugo željeli da glumite u filmu „Nemoguća misija“? - Uvijek sam bila veliki fan. Prvi dio sam gledala na starom crno-bijelom TV-u. Iako TV nije radio baš dobro, bila sam hipnotizirana akcijom i Itanom koji visi s te žice. Među glumcima su bili Žan Reno (Jean) i Emanuele Bert (Emanuelle Beart) i to je bio prvi veliki holivudski film u kojem se sjećam da sam gledala francuske glumce. To mi je otvorilo vrata i shvatila sam da francuski glumci mogu biti u ovim velikim američkim filmovima, a možda i ja u filmu kao „Nemoguća misija“ jednog dana. Već neko vrijeme želim da snimim akcioni film. To je jedan od razloga zašto se u slobodno vrijeme bavim borilačkim vještinama. Filmovi kao „Nemoguća misija su odličan primjer sjajnih akcionih filmova. Osim toga, žene u filmu su vrlo jaki likovi i imaju svoju agenciju. Oni su borci i jednake, a ne samo djevojka koja čeka da bude spašena. Šta nam možete reći o svom liku Paris? Izgleda kao prilično smrtonosna sila. - Paris radi s likom Esaija Moralesa, Gabrijelom. Ona je misteriozno, zagonetno prisustvo sa mnogo slojeva njene ličnosti. I ona je borac. Na ovim filmovima razvijaju borbene stilove svakog lika na osnovu sposobnosti svakog glumca. Budući da treniram borilačke vještine već neko vrijeme, radeći stvari kao što su kik-boks i tekvondo i druge discipline, smislili smo način borbe koji je uključivao sve to. Dakle, ona ima različite akcione sposobnosti. Prijenos emocija Kako je bilo raditi s Tomom Kruzom? - Tom me inspirirao i izazivao svaki dan. Toliko naporno radi i veoma je velikodušno ljudsko biće, kako ispred kamere tako i izvan kamere. Iako je zvijezda filma, on je vrlo pristupačan za saradnju i uvijek se pobrine da drugi likovi imaju svoj trenutak da zablistaju. Zašto je Kristofer Mekvori tako sjajan režiser za ove filmove? - Mekvori je vizionar. Ima takav osjećaj za okvir, kompoziciju i pokret. Na dijalogu radi jednako vrijedno kao i na uglu i kompoziciji kadra. On može natjerati svoje glumce da prenesu emocije bez govora i usmjerava nas fizički na načine koji izgledaju organski. Svaki lik u ovom filmu je poseban i svakoga čini jakim na svoj način. Toliko sam naučila radeći s njim. Gdje ste tražili inspiraciju kada ste se pripremali za ulogu Paris? - Kada je u pitanju Paris, bila sam inspirirana posmatranjem životinja. Čudne životinje, prahistorijske ptice, poput cipelarske rode. Gledala bih njihove videozapise kada je trebalo otkriti kako se ona kreće. Budući da je ovo tako fizička uloga, također sam puno vježbala sa Semom Istvudom (Sam Eastwood) i radila pilates, kako bih izgradila svoje jezgro kako bih spriječila povrede. Naučila sam i borbu mačevima i svidjelo mi se. Šta publika može očekivati od najveće „Nemoguće misije“ do sada? - Mogu očekivati da će biti oduševljeni. Mnogo je zaista cool akcionih scena. Borbe su zapanjujuće. Potjera automobila u Rimu je nevjerovatna. Ton filma je zaista drugačiji. Ima nečeg mističnog i opsjedajućeg u tome. Ali, također, je zabavan, dirljiv i nevjerovatan akcioni film.

Klementijer: Utjelovila buntovnicu Paris . 2023 Getty Images Klementijer: Utjelovila buntovnicu Paris . 2023 Getty Images