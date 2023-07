Zgodni Ibrahimović odmara se pod budnim okom 11 godina starije partnerice

Penzionisani nogometaš Zlatan Ibrahimović trenutno se odmara sa svojom porodicom u Francuskoj, tačnije u Sen Tropeu, u kojem boravi na luksuznoj jahti, gdje su ih paparaci spremno dočekali.



Društvo im prave prijatelji s kojima uživaju u morskim radostima, 41-godišnji Zlatan okušao se u skokovima u more i izležavao se na SUP dasci, a sve to pod budnim okom svoje 11 godina starije partnerice Helene Seger.

I dok je on ponosno pokazao svoje isklesano tijelo ukrašeno brojnim tetovažama, lijepa plavuša bila je u dugoj pripijenoj suknji i majici bez rukava.