"Ima svoje mišljenje": Rasta se zbog jednog plaši za svoju kćerku

- Mi smo njoj dali potpunu slobodu i ona prosto o svemu ima svoje mišljenje i to je nešto u stvari najbitnije, jer to je moja ideologija. Tako da ima ona svoju kritiku uvijek, međutim ona zaista onako voli to što ja radim i cijeni, tako da tu imam sreću - istakao je.

Tara je od roditelja naslijedila muzički talenat, a iako nije oduševljenom idejom da postane pjevačica Rasta će podržati kćerku.

- To me pomalo plaši. Mislim, šalim se. Ako to bude htjela da radi ja ću biti tu najveća podrška. Ali zaista mislim da je ovaj posao kad su u pitanju žene zaista težak. Posebno je teže nego kad su muškarci u pitanju. I na tim nekim emotivnim planovima i na tim nekim prosto psiho-fizičkim planovima - rekao je on za Kurir.

Film o Rastinom životu

- Film je konačno gotov. Iskreno sad da ti kažem dan premijere ne znam. Mislim da je sredina septembra. Kraj septembra će biti u bioskopima. Negdje nakon toga planiramo i album - zaključio je Rasta.