Hoće li kiša pokvariti prvomajske praznike u BiH

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 26 stepeni.

Trodnevna prognoza

U srijedu 01.05.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sunačnije u jutarnjim satima. Poslije podne u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a tokom noći širom zemlje kiša i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

U četvrtak 02.05.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Svježije jutro ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana, usljed značajnijeg porasta temperatura. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne izlagati se jačim fizičkim naporima.