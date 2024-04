Sunčana nedjelja u BiH, temperature ponovo rastu

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 24 stepeni.

Trodnevna prognoza

U ponedjeljak 29.04.2024., sunčano. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni.



U utorak 30.04.2024., sunčano. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme, ugodno će djelovati na raspoloženje većine stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Poželjno je boraviti na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima. Također, preporučuje se slojevito odijevanje, kako bi se po potrebi raskomotili u toplijim dijelovima dana.