U BiH danas pretežno sunčano, evo šta nas očekuje za 1. maj

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperature zraka oko 8, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

Trodnevna prognoza

U utorak 30.4.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni.

U srijedu 1.5.2024. u Bosni i Hercegovini se očekuje naoblačenje sa juga koje će u drugoj polovini dana širom zemlje usloviti povremene lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini vjetar jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Pod uticajem stabilnog i sunčanog vremena, većina populacije biće boljeg raspoloženja i radno motivirana. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se postepeno umanjiti. Poželjno je slojevito se odjenuti i u drugom dijelu dana ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će temperature zraka osjetnije porasti.