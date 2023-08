Nataša Bekvalac: Da se pita moja mama hodala bih kao časna sestra

- Ne mogu da kažem kako je prošla jer vidim da se tek sada sve zalijeće. Bili smo jako suptilni i u marketingu i svemu, i mislim da Saši i meni to priliči i kao ličnostima i kao izvođačima. To je jako lijepa i dobra pjesma i po reakciji publike vidim da im se dopada.

Ko je po Vama ove godine "kraljica primorja" kada su u pitanju nastupi kolegica?

- Sebe nikad ne gledam u tom svjetlu, ko je najjači i ko dominira. Skoro da nemam taj mentalni sklop pjevačice. Ono što je meni drago jeste što na svakom svom koncertu i nastupu vidim svoju publiku. To nije ona publika koja dolazi na svaki nastup u taj klub i to mi komentarišu i vlasnici klubova i organizatori nastupa. To je neka potpuno druga publika i meni najbolja.

Da li znate da ste jedina pop pjevačica koja će pjevati više puta na primorju tokom sezone?

- Nisam znala. Čast je moja ako je tako.

Vodim sretan život

Za pet do 10 godina, šta biste voljeli da pročitate o sebi u medijima?

- Ne gledam sebe kroz medije. Voljela bih da živim sretan život koji želim. Ja sam neko koga materijalne stvari i finansije ne zanimaju, jer bih ih u suprotnom imala. Moj fokus je na mojoj djeci i prijateljima, zabavi i poslu. Nikakve ekstremne uspjehe ne priželjkujem.

Koja pjesma Vas najbolje opisuje ovih dana a da nije Vaša?

- Nema te pjesme koja mene može da opiše (smijeh). A u posljednje vrijeme najčešće pjevam "Izrael i Palestinu" od Tee Tairović.