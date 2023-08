Britni Spirs se oglasila o razvodu: "Više nisam mogla da trpim bol"

Svjetska pop zvezda Britni Spirs (Britney Spears) i njen suprug, fitnes trener Sem Ašgari (Sam Ashgari), razvode se poslije 14 mjeseci braka.

Zahtjev za razvod braka podnio je Sem, u srijedu, a kako piše "Page Six", on navodno samo želi da izvuče novac od Spirsove.

Ona se na Instagramu oglasila o razvodu i to dok je plesala. Uz to je napisala opširnu poruku i zahvalila se najbližima na podršci "koju je osjetila telepatski", pa dodala da je prilično šokirana što je njenoj dugogodišnjoj ljubavi došao kraj.

- Kao što svi znate, Sam i ja više nismo zajedno. Biti sa nekim šest godina, koliko je to, malo sam šokirana, ali... Nisam ovdje da se objašnjavam, iskreno, nikoga se ovo ne tiče. Više stvarno nisam mogla da izdržim bol. Telepatski, nekako, stižu do mene poruke prijatelja, podrška koja topi moje srce i zahvalna sam vam na tome. Dugo sam bila jaka ovdje, sve se činilo savršeno, ali daleko je to od istine. Mislim da svi to znamo. Volelja bih da pokažem svoje emocije, suze, to kako se zaista osjećam, ali iz nekog razloga, uvijek sam skrivala to.