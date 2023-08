Nina Badrić: Žena što je starija je otpisanija

- Jedan ogroman je presing na žene da moraju biti jako lijepe, jako savršene, jako sve iste, sve slične i da je to onda jedan prototip prave žene - rekla je za In magazin.

- Danas te svijet traži da budeš instagramski popeglan i zapravo se mnoge cure operiraju da bi bile lijepe na Instagramu. Samo ne znam koliko ljudi shvaćaju da Instagram nije stvarni život, nego je to nešto gdje svi možemo lagati, svi možemo muljati - dodaje Nina.

Prokomentirala razliku među muškarcima i ženama.

Muškarcima je, kaže, lakše.

- Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji, on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten, prljav, imao trbušinu do zuba, njemu će uvijek reći "on je boemski šarmantan". A nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati pa prvi komentar će biti "ma vidi ovu što se raspala" - rekla je Nina.