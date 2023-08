Bekamov sin na Lopudu zasvirao gitaru uz zalazak sunca: Video oduševio pratitelje

Par je na svojim Instagram profilima objavio snimak njihovog sina Kruza (Cruz) kako svira gitaru uz more, a mnogi su u komentarima prepoznali da je video nastao u Hrvatskoj.

Snimak na kojem Kruz svira pjesmu "Here Comes the Sun" grupe Beatles prikupila je više od 25 hiljada lajkova na Instagram profilu slavnog nogometaša, dok je na Viktorijinom profilu prikupila više od 10 hiljada lajkova.

Osim toga, Viktorija je u na svom storiju objavila još jednu fotografiju na kojoj je pokazala kako uživa na ljetovanju sa suprugom.