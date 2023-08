Slomljena Ana Nikolić nakon raskida objavila srceparajuću poruku

View this post on Instagram

- Oprostite mi moju ružnu prošlost. Svi griješimo. Ali ja nemam konkurenciju. Ja sam se zaljubila u fana. To sam ja. Fana koji fantastično laže. Zloupotrebljava moju prostodušnost i iskrenost kao stil života. Naravoučenije... Nemam. Evo opet idem u prvi razred. Emotivna budala koja vjeruje u ljude, ljubav, čast... Imam naravoučenije u stvari - djevojke, ne budite kao ja! - napisala je prvo Ana.

Potom je, uz drugu fotografiju sa istim muškarcem, objavila sljedeći tekst:

- Šta reći...? Čekam da naprave tabletu za "selektivno gubljenje pamćenja". Vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka amin! A gospodin sa slike je završio "bogosloviju". Tako kaže. Ali svašta je on pričao. Ja se osjećam potpuno ispravnom, jer sam bila vjerna i lojalna nekome ko to nije bio. Naravno da se osjećam izdano... povrijeđeno... glupo... jadno i bijedno... samo zato što vjerujem. Zato što ja kažem baš ono što mislim. I to i uradim bez izuzetka. Danas je to "nevjerovatno", da ne idem dalje u bizarnost pojedinaca koji su me svrstali u grupu "narko-konzumenata" jer ne mogu da shvate da neko uvijek i bez izuzetka kaže šta misli. Taj neko sam ja. Knez Miškin - Ana Nikolić Đurić - napisala je u drugoj objavi pjevačica.