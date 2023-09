Reakcija Selene Gomez na nominaciju Krisa Brauna (Chris Brown) za MTV-jevu VMA nagradu postala je viralna. Pjevačica je osvojila nagradu za najbolji afrobeats, zahvaljujući svojoj pjesmi s Remom Kalm Daun (Calm Down).

Braun je bio nominiran u kategoriji najboljeg R&B-a za svoj hit s Kloi (Chloe) "How Does It Feel", ali je izgubio od SZA-ine Shirt. Dok su se čitala imena nominiranih za R&B, kamere su pokazale Gomez, koja je imala grimasu na licu i bila namrgođena kada je pročitano Braunovo ime.