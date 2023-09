Lahko je njima: Ilda Humić pokazala koliko je jednostavno biti influenser

View this post on Instagram

- Lahko je njima! Koliko puta ste to čuli ili čak pomislili za nekog a i ja skupa sa vama, ali da li smo istinski ikad razmislili šta to “lahko” zaista podrazumijeva, odakle je to “lahko” krenulo, da li je uvijek bilo “lahko” i koliko žrtve je to “lahko” tražilo.

Svakodnevni prikaz svog života nije pametan, ali nada da će naše putovanje, trud i borba možda nekog od vas inspirisati čini da se bar malo manje kajem zbog svojih odluka.

Hvala unaprijed svima, dabogda svi koji se trude, rade i bore se, doživjeli kao i mi, amin – napisala je Ilda u opisu objave.