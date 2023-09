Dragana Katić, voditeljica muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“, za „Avaz“: Dalje ne mogu sama

Dragana Katić, voditeljica i zaštitno lice popularnog muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“, nakon ljetnog odmora radi punom parom na snimanju nove, devete sezone koja počinje u nedjelju u 20 sati na Novoj BH. Gledaoci u cijelom regionu s nestrpljenjem su očekivali povratak Dragane i njene ekipe na TV ekrane. Dragana, Žika Jakšić, članovi žirija i orkestar nastavljaju dočekivati kandidate iz cijelog svijeta koji su došli da ostvare svoje snove. U veoma otvorenom razgovoru za „Avaz“ Katić, čiji je zaštitni znak široki osmijeh, elegancija, gracioznost i specifičan glas, govorila je o novoj sezoni, kandidatima, prijateljstvu koja su se rodila, svojim godinama, sinovima i životnim izazovima. - Sudeći po početku snimanja, moram priznati da će biti veoma gusto i ove godine. Ali, ono čega se mi držimo od samog početka i uvijek naglašavamo, a to je da ova emisija nije emisija, nego misija. Širi ljubav, širi zajedništvo, ne dijeli ljude apsolutno ni po čemu, već samo ih spaja – istakla je lijepa voditeljica na početku razgovora.





Iz godine u godinu popularnost emisije „Nikad nije kasno“ raste, u čemu je tajna? - Svi se dive hrabrosti ljudi da u zrelijim godinama stanu na veliku scenu i da se uslovno rečeno takmiče. Gledamo da sve što manje izgleda kao takmičenje, već kao prezentacija i promocija zrelih ljudi koji imaju svoj san, žele da ostvare ono što u mladosti iz raznih razloga nisu mogli. Predstavljamo i pričamo gledaocima zanimljive životne priče, ima tu i običnih priča koje su nam poznate. Ali, tokom cijelog serijala imali smo priliku da čujemo lijepe, tople, nevjerovatne ljudske priče koje su kandidati podijelili s nama. Vidjeli smo njihove porodice, imali su priliku da dođu, da se slikaju, da kažu zašto i zbog čega podržavaju svoje roditelje, braću, sestre, bračne partnere... Izbor repertoara Izgledate kao velika porodica. - Trudimo se da to očuvamo. Da ta esencija koju smo na samom početku imali kao ideju da to prosto živi, da bude ideja vodilja emisije, da ne odstupamo, da ne jurimo rejtinge pošto-poto, da pravimo neke priče koje bi skrenule pažnju s osnova emisije, a osnova emisije je daj da se vratimo na životne postulate koje smo malo zaboravili. Dajte da nas opet ljubav spoji, da nas spoje sličnosti, a ne razlika, to je suština. Pjesma nas ujedinjuje. Emisija ima specifičan izbor repertoara. To su pjesme koje su promovirale ljubav, koje rijetko imamo priliku da čujemo u nekim emisijama. Suština je da se podsjetimo nekih pjesama i pjevača koji su zaslužili da ih pamtimo. Da li ima kandidata s kojima ste ostali u kontaktu nakon svih ovih godina? - Ljudi koji su se takmičili i uslovno rečeno borili se jedni protiv drugih, napravili svoje Facebook grupe, Viber grupe, viđaju se, posjećuju, idu jedni kod drugih, javljaju se nama. Kroz Grand televiziju trudimo se da ispoštujemo svakog učesnika koji nakon emisije nešto snimi. Nikoga ne zaboravljamo. Čovjek kada dođe u određene godine kada mu svi viču da je mator, baba, deda, odjednom se pojavljuje emisija u kojoj može pokazati kako babe i dede rade. To vraća vjeru ljudima da se oslobodimo diktata modernog vremena.



Atraktivno izgledate i u šestoj deceniji. Ni mlađe kolegice ne mogu Vam parirati. U čemu je Vaša tajna, koliko vremena posvećujete sebi, radite na sebi, koliko Vam to posao i obaveze dozvoljavaju? - Posao mi dozvoljava da mislim na sebe. U jednom periodu života, kada su djeca bila mala, bilo je milion nekih obaveza, kao i kod svih, pa tako i kod mene. Ali, naučena sam da mislim na sebe, da imam paralelno njegovan i duh i tijelo. Trudim se da vježbam koliko mogu, da se zdravo hranim. Sada sam došla u određene godine, nedavno sam napunila 58 godina. Ne mogu i ne želim da prihvatim, moj intelekt mi ne dozvoljava ovu diktaturu modernog vremena, da pošto-poto moraš da izgledaš savršeno, da imaš savršene obime, da ti se dive fotografijama, pa da preporučujem nekome šta da jede, šta da pije. I osnovna stvar u životu je mjera, nađite mjeru u životu, koliko ćete da vježbate, da pijete, jedete, da spavate. Pokušajte da radite ono što vam vaš organizam, um i tijelo kažu. Da li kod Vas ima puno odricanja? - Ne spadam u osobe koje ako vide divnu tortu, sladoled, slatkiš će reći, ja to ne jedem zato što moram da budem top. Ja ću to pojesti, ali ću naći mjeru u tome. Tako isto i sa vježbanjem, ja sam sebi zacrtala da želim da vježbam da bi prije svega mogla sebe da uslužim u godinama koje dolaze. Da budem vitalna zbog sebe. Da mi ne treba pomoć. Iz tih razloga ja to radim, gledam da imam pristojnu ishranu. Osoba sam koja jednom godišnje ima generalan radiološki pregled, koji uključuje ultrazvuk od štitne žlijezde preko grudi, abdomena, redovan ginekološki pregled i redovno radim veliku krvnu sliku, jer želim da vidim crno na bijelo kakav je moj organizam. Kada ste to počeli raditi? - Uvijek sam bila odgovorna prema sebi. Možda ovo nije tema razgovora, ali želim kao javna ličnost da pošaljem poruku ljudima, da nije sve u tome da odeš kod kozmetičara, estetskog hirurga, na botoks, da odeš u teretanu, prije svega treba posjetiti ljekare i uraditi godišnje preglede i nakon toga se posvetite nečemu. To sam naučila i svoju djecu koja su sada odrasla. Ne smije nas biti strah ljekara. Kada vidite da je sve uredu, nema veće sreće, veća je od onog straha kada krenete kod ljekara. To je glavno, a nakon toga ćemo srediti bore, višak kilograma i sve drugo što nam smeta. I naravno trebamo voditi brigu i o svom mentalnom zdravlju. Svako neka bira svoj način kako će to raditi, svako sebi, nekome prija molitva, nekome meditacija, nekome joga. Svako neka izabere šta njemu odgovara i šta ga čini sretnim i da radi na tome da pronađe šta ga čini sretnim. Pomozite sebi Otvoreno ste govorili o teškim periodima u svom životu? - Vidjela sam da ne mogu sama. Postoje ljudi koji su toliko učili, radili, koji mogu da nam pomognu. U trenucima kada sam imala krize zbog gubitka roditelja, koji su mladi otišli, ja kao jedinica sam tražila pomoć da se snađem, morala sam i djecu da izvedem na put, imala sam jednu vrstu odgovornosti. Nisam mogla da se prepustim svojoj tuzi, a da djecu zanemarim. Morala sam da usaglasim kako da se nosim sa svojom tugom, sa svojim gubicima, a kako i da djecu vodim kroz najosjetljivije godine života kada se nama to sve izdešavalo. Onda mi je stručna pomoć pomogla. Prijatelj će vas potapšati po ramenu, možda će željeti da vam pomogne, ali neće znati.



